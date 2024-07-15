شكرا لقرائتكم خبر عن ظواهر جوية متنوعة.. "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

في حين يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، والطريق الواصل من مكة المكرمة الى جازان. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى 3 أمتار على الجزء الجنوبي، مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر الى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.