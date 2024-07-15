شكرا لمتابعة خبر عن سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس المصري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، في القاهرة، اليوم، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر.

ونقل السفير الحصيني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته، وتمنياتهما للشعب المصري دوام التقدم والازدهار.

من جهته، رحب فخامة الرئيس المصري، بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وحمّله نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.