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15 ألف زائر لصيف عقلة الصقور

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استقبل مهرجان صيف عقلة الصقور 24، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية محافظة عقلة الصقور، بالتعاون مع القطاع الخاص بالاستثمار، أكثر من 15 ألف زائر منذ انطلاقته بحديقة الياسمين في المحافظة بحزمة من الفعاليات المتنوعة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وفي حين شارك مكتب الأحوال المدنية بوحدة متنقلة، لتقديم خدمات السجل المدني لزوار المهرجان مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وغيرها من الخدمات للمستفيدين والمستفيدات، قدمت الجمعيات الخيرية والأهلية دعمها للأسر المنتجة في المهرجان، للانخراط في سوق العمل.

يأتي ذلك في إطار جهود بلدية محافظة عقلة الصقور لتفعيل دور السياحة الداخلية، وتقديم الخدمات لأهالي وزوار المحافظة، مما يسهم في خلق بيئة مجتمعية متكاملة وحيوية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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