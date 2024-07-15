15 ألف زائر لصيف عقلة الصقور

وفي حين شارك مكتب الأحوال المدنية بوحدة متنقلة، لتقديم خدمات السجل المدني لزوار المهرجان مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وغيرها من الخدمات للمستفيدين والمستفيدات، قدمت الجمعيات الخيرية والأهلية دعمها للأسر المنتجة في المهرجان، للانخراط في سوق العمل.
يأتي ذلك في إطار جهود بلدية محافظة عقلة الصقور لتفعيل دور السياحة الداخلية، وتقديم الخدمات لأهالي وزوار المحافظة، مما يسهم في خلق بيئة مجتمعية متكاملة وحيوية.
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