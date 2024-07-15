15 ألف زائر لصيف عقلة الصقور

استقبل مهرجان صيف عقلة الصقور 24، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية محافظة عقلة الصقور، بالتعاون مع القطاع الخاص بالاستثمار، أكثر من 15 ألف زائر منذ انطلاقته بحديقة الياسمين في المحافظة بحزمة من الفعاليات المتنوعة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وفي حين شارك مكتب الأحوال المدنية بوحدة متنقلة، لتقديم خدمات السجل المدني لزوار المهرجان مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وغيرها من الخدمات للمستفيدين والمستفيدات، قدمت الجمعيات الخيرية والأهلية دعمها للأسر المنتجة في المهرجان، للانخراط في سوق العمل.

يأتي ذلك في إطار جهود بلدية محافظة عقلة الصقور لتفعيل دور السياحة الداخلية، وتقديم الخدمات لأهالي وزوار المحافظة، مما يسهم في خلق بيئة مجتمعية متكاملة وحيوية.