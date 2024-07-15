شكرا لمتابعة خبر عن منها معرفة الطقس .. الزعاق يكشف استخدامات شجرة الأثل عند العرب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، الاستخدامات العديدة لشجرة الأثل عند العرب القدماء .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” حافظوا على نباتاتنا الطبيعية وأشهر هذه النباتات الأثل ، والذي كان عن طريقه يعرف العرب بداية الحر من اخضرار أوراقها ، وشدته مع احمرار هذه الأوراق ومع نهاية الحر تصبح زهرة الأثل يابسة ” .

وتابع : إن النحل يتغذى على زهرة الأثل في عز موسم القيظ ، كما أن هذه العسل يستخدم لطب الباطنية والأمعاء ، فيما كان يستخدم أهلنا الأولين ورق الأثل لطرد السموم والتئام الجروح .

واختتم حديثه: ” بأن العرب استخدموا جذور الأثل لصناعة السفن ، وغصونه لصناعة أسقف المنازل لأنه يتحمل درجات الحرارة المرتفعة .