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شكرا لمتابعة خبر عن المسند : أجواء النهار تبدأ في التحسن نسبيًا نهاية شهر سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن أجواء النهار تبدأ في التحسن نسبياً نهاية شهر سبتمبر.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بوجه عام تكون ذروة الحر سنوياً في العشر الأخير من شهر يوليو، والعشر الأول من شهر أغسطس على وجه التقريب، وعادة تبدأ أجواء النهار في التحسن نسبياً نهاية شهر سبتمبر.”
وأضاف :” ولأنه عادة أشد ما يكون الحر في نهاية يوليو وبداية أغسطس؛ لذا فإن متوسط درجة حرارة الشهرين متقاربة، بل أحياناً متماثلة في بعض محطات الرصد بالمملكة.”
وتابع :” مع ذلك إن أردت التفريق، قد نقول يوليو بوجه عام أشد حراً بقليل من أغسطس، بنحو درجة مئوية واحدة فقط في المتوسط.”