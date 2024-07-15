شكرا لمتابعة خبر عن المسند : أجواء النهار تبدأ في التحسن نسبيًا نهاية شهر ⁧‫سبتمبر‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن أجواء النهار تبدأ في التحسن نسبياً نهاية شهر ⁧‫سبتمبر‬⁩.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بوجه عام تكون ذروة الحر سنوياً في العشر الأخير من شهر ⁧‫يوليو‬⁩، والعشر الأول من شهر ⁧‫أغسطس‬⁩ على وجه التقريب، وعادة تبدأ أجواء النهار في التحسن نسبياً نهاية شهر ⁧‫سبتمبر‬⁩.”

وأضاف :” ولأنه عادة أشد ما يكون الحر في نهاية ⁧‫يوليو‬⁩ وبداية ⁧‫أغسطس‬⁩؛ لذا فإن متوسط درجة حرارة الشهرين متقاربة، بل أحياناً متماثلة في بعض محطات الرصد بالمملكة‬⁩.”

‏وتابع :” مع ذلك إن أردت التفريق، قد نقول يوليو بوجه عام أشد حراً بقليل من أغسطس، بنحو درجة مئوية واحدة فقط في المتوسط.”