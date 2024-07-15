شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تنفذ أكثر من 4,537 ساعة تطوعية خلال الربع الثاني من 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية أكثر من 4,537 ساعة تطوعية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، والتي تضمنت المشاركات المجتمعية بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التشجيع على المشاركة في الأعمال التطوعية ودعمها.

وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده، أن عدد المتطوعين المشاركين خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 364 متطوعًا ومتطوعة، ومنحت الأمانة 1,003 شهادات، فيما بلغ إجمالي الفرص التطوعية المنشورة على”منصة أصدقاء جدة” حتى تاريخه 521 فرصة.

وأضاف أن من المبادرات التي تم تنفيذها إطلاق البالونات الزرقاء بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد، ومبادرة إفطار الجود الرمضانية لذوي الإعاقة، ومبادرات للتوعية بمشكلات السمع، وللتوعية بالسكتة الدماغية، ومبادرة للتوعية بإصابات الركبة، ومبادرة تميز للتوعية باضطرابات طيف التوحد، ومبادرات جدة متنفسنا لتنظيف الشواطيء، ومبادرات زراعة الشتلات تزامنًا مع أسبوع البيئة، بالإضافة لماراثون الحمدانية وغيرها.

يذكر أن ذلك يأتي استمراراً لبرامج ومبادرات أمانة جدة في تفعيل ثقافة التطوع وترسيخها ضمن مستهدفات رؤية 2030، بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والجامعات الحكومية والأهلية وغرفة جدة وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، والجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الإعاقة، بالإضافة لمتطوعي “أصدقاء أمانة جدة” لتعزيز دور المجتمع في الأعمال التطوعية.