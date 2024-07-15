شكرا لقرائتكم خبر عن عازل صوتي وكاميرات مراقبة.. تحديد اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

وقسّمت اللائحة المسارح الدائمة لخمس فئات حسب الطاقة الاستيعابية للمسرح أو دور العرض السينمائي المستقلة أو الملحقة بمبنى آخر.

واشترطت الوزارة بشأن المسارح الدائمة تقديم، الدراسة المرورية، على الموقع واستخدامات الطرق المحيطة به، وأن يكون النشاط ضمن المناطق التجارية.



العزل الصوتي



وألزمت اللائحة بعمل أسوار مصمتة على حدود مواقع المباني الثقافية ودور العرض المستقلة من جهة الجوار السكني الملاصق فقط، وتوفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية، ويجب الالتزام باشتراطات غرفة الإسقاط «Motion Picture Projection Rooms» الواردة بكود البناء السعودي العام «SBC 201».

وحددت المتطلبات الخاصة بالمتاحف، والتي تتضمن احتواء المتحف على قسم للاستقبال وقسم للإدارة وقاعة لعرض المقتنيات، ويمكن الاستغناء عن الاستقبال في حال المتاحف الصغيرة.

وأوجبت أن يكون المتحف في موقع مستقل أو في دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين، أو في الأدوار المكررة بالمباني التجارية، وتوفير مدخل خاص ومستقل للمتحف، وألا يقل عرض الممرات الداخلية عن 140 سم.



متطلبات المكتبات



وأوضحت اللائحة متطلبات المكتبات العامة والتي تتمثل في أن تكون المكتبة في موقع مستقل أو في دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين، أو في الأدوار المتكررة بالمباني التجارية، مع توفير قسم للاستقبال وقسم للإدارة.



وسمحت الوزارة للمكتبات بتوفير «صالة القراءة أو الاطلاع - قاعة الحاسب - قاعة الاستعارة - قاعة الأنشطة - المخازن - صالة المؤتمرات والاجتماعات والأنشطة»، وتوفير نظام تهوية صناعي في قاعات الحاسب الآلي، وأن تستخدم مواد ذات كفاءة عالية للاستخدام الدائم، وتغطية الأرضيات بمواد عازلة «السجاد، الموكيت».

واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.

وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت اللائحة على حظر وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المعرض أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمد​ة في رخصة البناء، أو استخدام المعرض أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة. وأوضحت اللائحة متطلبات المكتبات العامة والتي تتمثل في أن تكون المكتبة في موقع مستقل أو في دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين، أو في الأدوار المتكررة بالمباني التجارية، مع توفير قسم للاستقبال وقسم للإدارة.وسمحت الوزارة للمكتبات بتوفير «صالة القراءة أو الاطلاع - قاعة الحاسب - قاعة الاستعارة - قاعة الأنشطة - المخازن - صالة المؤتمرات والاجتماعات والأنشطة»، وتوفير نظام تهوية صناعي في قاعات الحاسب الآلي، وأن تستخدم مواد ذات كفاءة عالية للاستخدام الدائم، وتغطية الأرضيات بمواد عازلة «السجاد، الموكيت».واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.وشددت على توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.وأكدت اللائحة على حظر وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المعرض أو المنشآت والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمد​ة في رخصة البناء، أو استخدام المعرض أو المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع الالتزام توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.



الترخيص قبل التشغيل



وألزمت الوزارة المرخص له بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بالاشتراطات التشغيلية من الجهة المشرفة.

وحظرت الوزارة ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له أو أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو نزع أو تغطية ملصق إغلاق المعرض المنشأة.



منع الملصقات



وأوجبت أن تكون واجهة المعرض أو المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR» وتعليمات الجهات الحكومية.

وتسمع لائحة الاشتراطات بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المعرض أو المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.



وأوجبت تطبيق كود البناء السعودي، والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة، والالتزام كذلك بحدود الضوضاء المسموح بها.

وأكدت اللائحة على الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل «الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة» والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.

وتلزم الوزارة العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل والحرص على النظافة الشخصية، التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة، ومنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.