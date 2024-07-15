شكرا لمتابعة خبر عن بالبكاء والأحضان .. سيدة توثق لحظة رحيل عاملتها المنزلية بعد 15 سنة عمل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد حزين يعبر عن مرارة الفراق، وثقت سيدة لحظة رحيل عاملتهم المنزلية بعدما قصت معها 15 سنة وعاشت معها كل شيء .

وجاءت السيدة في المقطع وهي تبكي وتحتضن العاملة في المطار موثقة لحظات الفراق المرة .

كما ظهرت العاملة أيضًا وهي تنفجر بالبكاء خلال توديع الأسرة التي عاشت معهم أعوامًا، شاركتهم فيها الأحزان والأفراح .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّقت أحدهم قائلة:” محزن الموضوع إن شخص يعيش وياكل ويشرب معك ببيت واحد حتى لو هي شهر الله يعينهم وييسر لها.”