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بالبكاء والأحضان .. سيدة توثق لحظة رحيل عاملتها المنزلية بعد 15 سنة عمل .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد حزين يعبر عن مرارة الفراق، وثقت سيدة لحظة رحيل عاملتهم المنزلية بعدما قصت معها 15 سنة وعاشت معها كل شيء .

وجاءت السيدة في المقطع وهي تبكي وتحتضن العاملة في المطار موثقة لحظات الفراق المرة .

كما ظهرت العاملة أيضًا وهي تنفجر بالبكاء خلال توديع الأسرة التي عاشت معهم أعوامًا، شاركتهم فيها الأحزان والأفراح .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّقت أحدهم قائلة:” محزن الموضوع إن شخص يعيش وياكل ويشرب معك ببيت واحد حتى لو هي شهر الله يعينهم وييسر لها.”

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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