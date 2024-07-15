شكرا لمتابعة خبر عن إضافة تخصصين نوعيين هذا العام في الكلية التطبيقية بجامعة جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية في جامعة جازان الدكتور وليد زعقان، أنه تم إضافة تخصصين نوعيين هذا العام ليلامس احتياجات سوق العمل .

وخلال حديثه على الإخبارية أضاف :” أن مجالات التخصصات المضافة واعده وفيها حركة كثيرة على مستوى المحلي والدولي .”

وكانت عمادة القبول والتسجيل فتحت موعد تقديم جامعة جازان 1445 عن موعد تقديم طلب القبول لخريجي الثانوية العامة في برامج البكالوريوس ودبلومات الكليات التطبيقية والتطبيقات الصناعية للعام الجامعي 1445 .

وحددت جامعة جازان الجدول الزمني للقبول على برامج الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1445 هـ، وموعد إعلان نتائج القبول.