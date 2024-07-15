شكرا لمتابعة خبر عن صرف تعويض 2000 ريال لمتضرري كهرباء شرورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شرورة وأضافت مبلغا ماليا في حسابات المشتركين تعويضا عن فترة الانقطاع.

وقامت الشركة بإيداع مبلغ 2000 ريال رصيدا في حسابات المتضررين من الانقطاع وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

وأفادت الشركة بأنه سيتم أيضا صرف التعويض المستحق نظاما حسب دليل المعايير المضمونة للكهرباء خلال 10 أيام قادمة.

وينص دليل المعايير المضمونة على أنه في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 6 ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية. وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 200 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، قد وجّه بإجراء تحقيق فوري حول انقطاع الخدمة في محافظة شرورة، مع محاسبة المتسببين فيها وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.