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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل بمنحة دبلوم فن الطهي للشباب السعودي.. اعرف الشروط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مشروع نيوم بالشراكة مع الأكاديمية السعودية لفن الطهي ”زادك“ وصندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“ عن فتح باب التسجيل في منحة برنامج دبلوم فن الطهي، بعد تخصيص 40 مقعدًا للشباب والفتيات السعوديين من جميع مناطق المملكة.
وينطلق البرنامج للفصل الدراسي القادم في شهر أغسطس من العام الجاري بهدف دعم الكوادر الوطنية بهذا المجال وتأهيلهم ليصبحوا طهاة محترفين بمعايير عالمية، بما يتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في برامج تمكين الشباب.
وبينت أن تقديم هذه الجهات الرائدة لبرنامج المنح الدراسية من خلال الأكاديمية يأتي تأكيدًا على الدور الذي تقدمه الأكاديمية علميًا وثقافيًا واجتماعيًا لخدمة الفرد والمجتمع بدعم من رئيسها الفخري صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج دعم الشباب.
وأشارت إلى أن هذه المنح الدراسية البالغ عددها 40 مقعدًا ستمكن الشباب والفتيات مستقبلًا من العمل بمنطقتي نيوم وتبوك ضمن اتفاقية بين الأكاديمية ومشروع نيوم، من خلال حصولهم على دبلوم عالمي متخصص بمجال الطهي ورعاية لمدة سنتين دراسية، تتضمن تدريبات عملية وورش عمل وبرنامج توجيه وزيارات ميدانية.
وأن يقدم الطلاب خطاب الالتحاق بالبرنامج إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، إذ ينطلق البرنامج للفصل الدراسي القادم في شهر أغسطس من العام الجاري.
يذكر أن ”زادك“ هي أكاديمية وقفية وطنية غير ربحية تهدف لنقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي لكل أرجاء العالم بكل جودة واحترافية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات ضمن برنامج الدبلوم، والدبلوم المشارك، والشهادات التأهيلية بالإضافة لعدد آخر من الخدمات للمستفيدين.
وينطلق البرنامج للفصل الدراسي القادم في شهر أغسطس من العام الجاري بهدف دعم الكوادر الوطنية بهذا المجال وتأهيلهم ليصبحوا طهاة محترفين بمعايير عالمية، بما يتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في برامج تمكين الشباب.
دبلوم فن الطهي للشباب السعوديوأكدت رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفن الطهي ”زادك“ رانيه معلا، على ما تمثله هذه المبادرة الوطنية بالشراكة مع مشروع ”نيوم“ وصندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“ من دعم كبير للشباب السعودي بمجال الطهي، بهدف تخريج طهاة محترفين بمعايير عالمية ونقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي لكل أرجاء العالم بكل جودة واحترافية.
وبينت أن تقديم هذه الجهات الرائدة لبرنامج المنح الدراسية من خلال الأكاديمية يأتي تأكيدًا على الدور الذي تقدمه الأكاديمية علميًا وثقافيًا واجتماعيًا لخدمة الفرد والمجتمع بدعم من رئيسها الفخري صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج دعم الشباب.
وأشارت إلى أن هذه المنح الدراسية البالغ عددها 40 مقعدًا ستمكن الشباب والفتيات مستقبلًا من العمل بمنطقتي نيوم وتبوك ضمن اتفاقية بين الأكاديمية ومشروع نيوم، من خلال حصولهم على دبلوم عالمي متخصص بمجال الطهي ورعاية لمدة سنتين دراسية، تتضمن تدريبات عملية وورش عمل وبرنامج توجيه وزيارات ميدانية.
شروط الالتحاق بالبرنامجوأوضح مكتب القبول في أكاديمية زادك شروط الالتحاق بالبرنامج التي تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون عمر المتقدم بين 17 و25 سنة، حاصلًا على درجة 5 في اختبار ”الآيلتس“.
وأن يقدم الطلاب خطاب الالتحاق بالبرنامج إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، إذ ينطلق البرنامج للفصل الدراسي القادم في شهر أغسطس من العام الجاري.
يذكر أن ”زادك“ هي أكاديمية وقفية وطنية غير ربحية تهدف لنقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي لكل أرجاء العالم بكل جودة واحترافية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات ضمن برنامج الدبلوم، والدبلوم المشارك، والشهادات التأهيلية بالإضافة لعدد آخر من الخدمات للمستفيدين.