شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل بمنحة دبلوم فن الطهي للشباب السعودي.. اعرف الشروط والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.