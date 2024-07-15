تعديل دوام العمل بمراكز للرعاية الصحية العاجلة

قادت دراسات لعدد من التجمعات الصحية حول عمل المراكز الصحية إلى تعديل دوام العمل بعدد من المراكز، وتمديد العمل بأخرى بناء على حجم المستفيدين، والأوقات التي تشهد توافد المرضى على المراكز الصحية.

وخلصت الدراسة إلى تعديل دوام مراكز الرعاية العاجلة في المدينة المنورة «وعيرة والدعيثة» من 24 ساعة إلى نظام 16 ساعة يوميا، لتصبح مراكز رعاية ممتدة، وكذلك تمديد فترات العمل في 4 مراكز صحية بالمدينة، وهي: الأزهري والبدراني وباقدو وشوران، ليصبح الدوام بها من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء من يوم الأحد حتى الخميس.

حالات طارئة

جاء التعديل تزامنا مع التوسع في افتتاح عدد من المراكز الصحية مثل مركز صحي الحمراء، ونقل مبنى صحي الغربية إلى مبناه الجديد، وفي المقابل ظلت مراكز الهجرة الصحية ومراكز الرعاية العاجلة تقدم خدماتها للمستفيدين على مدى 24 ساعة.

وتقدم مراكز الرعاية الصحية المناوبة خدماتها للحالات الطارئة التي لا تستوجب الذهاب إلى المستشفى، وتهدف إلى تقديم رعاية صحية سريعة وفعَّالة للمجتمع في حالات الطوارئ التي قد تحدث خارج أوقات العمل الرسمية، مما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات، وتوفير الخدمات الطبية للمرضى بشكل فوري وملائم. وتمتد ساعات العمل في مراكز الرعاية الصحية المناوبة طوال اليوم، لتكون متاحة للمجتمع على مدى الساعة (24 ساعة)، بينما تستمر مراكز الدوام الممتد في تقديم خدماتها من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

نطاق جغرافي

يذكر أن وزارة الصحة سعت إلى تخفيف الضغط على الطوارئ في المستشفيات المرجعية من خلال استحداث العمل في المراكز الصحية العاجلة بنظام العمل 24 ساعة على مدى الأسبوع، وزيادة ساعات العمل في بعض المراكز لأكثر من 16 ساعة في مواقع مختلفة من المدن، لإفادة أكبر عدد ممكن من المراجعين، وتقديم الخدمات الطبية للحالات البسيطة والمتوسطة، من عيادات وأشعة ومختبر ووصفات دوائية.

وتدرجت التجمعات الصحية في تطبيق القرار من خلال تجهيز وافتتاح مراكز للرعاية العاجلة في أحياء مختلفة بحسب النطاق الجغرافي، لتقليل الكثافة على طوارئ المستشفيات من خلال تقديم الخدمات البسيطة وغير العاجلة من الطوارئ، مع توفير سيارة إسعاف للحالات الطارئة التي يستدعى نقلها إلى طوارئ المستشفيات.