المملكة تنفذ 200 كم من سكة حديد التعاون

وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 200 كم الخاصة بربط مدينة رأس الخير – الجبيل الصناعية – الدمام وهو تحت التشغيل حاليًا، وتم الانتهاء من تنفيذ 200 كم وهي تحت التشغيل حاليًا، كما تم الانتهاء من التصاميم الهندسية وتحديد نقاط الالتقاء والخطط التشغيلية للأجزاء المتبقية. وأكدت أنه يجري التنسيق مع بقية الدول الأعضاء ومتابعة سير التقدم من خلال الهيئة الخليجية للسكك الحديدية المنشأة مؤخرًا، وصدر عن لجنة وزراء النقل والمواصلات والمجلس الوزاري الخليجي الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتشغيل المشروع بين الدول الأعضاء بالكامل هو ديسمبر 2030.
أحجام نقل الركاب
1 - SAR East 1.358.653 راكبا
2 - SAR North 769.738 راكبا
3 - HR قطار الحرمين السريع 6.200.779 راكبا
4 - MM-SL قطار المشاعر المقدسة 2.139.174 راكبا
5 - PNU APM القطار الآلي لجامعة الأميرة نورة 2.971.408 راكبا
6 - AIA APM القطار الآلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي 16.852.918 راكبا
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