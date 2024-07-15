أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة وطقس شديد الحرارة في الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة و الطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.