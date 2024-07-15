شكرا لمتابعة خبر عن لحظة تعامد أشعة الشمس على الكعبة المشرفة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو، عن لحظة تعامد أشعة الشمس على الكعبة المشرفة أثناء أذان ظهر اليوم الاثنين 9 محرم 1446 الموافق 15 يوليو 2024.

ويعد هو تعامد الشمس «التسامت» الثاني والأخير هذا العام؛ حيث يصبح ظل الزوال «صفراً» ويختفي ظل الكعبة المشرفة.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، قد أوضحت أن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس “ظاهرياً” قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع (90 درجة) تقريباً بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهراً بالتوقيت المحلي (9:27 صباحاً بتوقيت غرينتش) حيث يصبح ظل الزوال صفراً ويختفي ظل الكعبة المشرفة.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، والذي يؤدي إلى انتقال الشمس “ظاهرياً” بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.