شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: المريخ يقترن بأورانوس.. فجر الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

اقتران المريخ وأورانوس

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الدمام - شريف احمد - يرصد بسماء الوطن العربي صبيحة يوم غد، وقبل شروق الشمس ببضع ساعات اقتران كوكبي المريخ وأورانوس، حيث سيفصل بينهما 0.5 درجة فقط مما يعني إمكانية رؤيتهما معًا في مجال رؤية التلسكوب والمنظار.وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "أن أورانوس يعد الكوكب السابع من حيث البعد عن الشمس، ويكون في العادة خافتًا للعين المجردة مقارنة بالمريخ الساطع الذي له توهج ضارب إلى الحمرة وسيرصدان فوق الأفق الشرقي".بين أبو زاهرة، أنه عند توجيه المنظار نحو المريخ سيكون أورانوس ظاهرياً بجواره من منظورنا على الأرض، وهي فرصة الآن لمن يرى أورانوس من قبل، فعند استخدام منظار بمقاس 10x35 سيكون مناسباً؛ ولكن مقاس 10x50 يجعل أورانوس أكثر إشراقاً، لافتاً النظر إلى أن أورانوس سيكون أعلى يسار المريخ بالنسبة للراصد وسيمثل ألمع نقطة ضوء قريبة من المريخ.يُذكر أن أورانوس الكوكب الفيروزي سيصل إلى حالة التقابل في منتصف نوفمبر القادم وسيكون في أقرب مسافة له من الأرض وسيضيء وجهه بالكامل بنور الشمس وسيكون أكثر إشراقاً من أي وقت آخر من العام ومرئياً طوال الليل.