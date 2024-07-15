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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الأخيرة من تدريب الأمن السيبراني بجامعة غلاسكو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن انطلاق المرحلة الأخيرة من «البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني»، في جامعة غلاسكو الأسكتلندية.
ويأتي بمشاركة مجموعة من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية الدارسين في مرحلة البكالوريوس بتخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة.
وتركز على اكتساب المعرفة العلمية في مجالات الأمن السيبراني، وتعزيز مهارات المواهب الوطنية المتخصصة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تحفيز الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج لتعزيز منظومة الأمن السيبراني بعد التخرج.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يشتمل على ورش عمل متخصصة، ودورات تدريبية مكثفة، وتمارين سيبرانية، تستهدف 6 مجالات متنوعة، وهي (أمن الشبكات، التشفير، البرمجيات الضارة، أمن الحوسبة السحابية، الاستجابة للحوادث، معمارية الأمن السيبراني).
ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين في المرحلة الجامعية من كافة تخصصات الأمن السيبراني، والتخصصات ذات الصلة في مختلف الجامعات بالمملكة.
ويأتي بمشاركة مجموعة من طلاب وطالبات المرحلة الجامعية الدارسين في مرحلة البكالوريوس بتخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة.
تخصصات الأمن السيبرانيوستنفذ هذه المرحلة على مدى 8 أسابيع بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والذراع التقني للهيئة الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
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وبيّنت الهيئة أن البرنامج يشتمل على ورش عمل متخصصة، ودورات تدريبية مكثفة، وتمارين سيبرانية، تستهدف 6 مجالات متنوعة، وهي (أمن الشبكات، التشفير، البرمجيات الضارة، أمن الحوسبة السحابية، الاستجابة للحوادث، معمارية الأمن السيبراني).
المتخصصون في الأمن السيبرانيويأتي «البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني» ضمن أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنمية رأس المال البشري في مجالات الأمن السيبراني للقيام بأدوار محورية وتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة.
ويستهدف الطلاب الموهوبين والمبدعين في المرحلة الجامعية من كافة تخصصات الأمن السيبراني، والتخصصات ذات الصلة في مختلف الجامعات بالمملكة.