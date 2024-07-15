شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان والان نبدء بالتفاصيل

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مادة الحشيش المخدر

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.من ناحية أخرى، قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الباكستانية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.كما قبض مرور محافظة جدة على مواطن لاتخاذه شقة سكنية وكرًا لترويج 3 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].