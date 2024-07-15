شكرا لقرائتكم خبر عن بينها تمكين المرأة.. المملكة تستعرض إنجازاتها في المنتدى السياسي بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن وفد المملكة المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF)، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويرأس الوفد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة ممثلين من عدة جهات، ويمثل وفد وزارة الموارد البشرية أمين عام اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية بدر بن حامد العنزي. إنجازات المملكة واستعرض الأمين العام العنزي عددًا من الموضوعات حوّل إنجازات المملكة خلال السنوات الماضية؛ التي من ضمنها ارتفاع نسبة تمكين المرأة، وزيادة نسبة الوظائف لمستحقي الدعم.

وكذلك إطلاق أدوات تقييم شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد احتياجاتهم الخاصة وتقديم الدعم لهم بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية.

وكذلك إعداد استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تعنى بتمكين المواطنين والقضاء على الفقر من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات. خطة التنمية المستدامة يذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) يعقد اجتماعه بشكل سنوي في مقر الأمم المتحدة، بهدف تقديم جهود الدول لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.

وجاء المنتدى لهذا العام تحت عنوان: "تعزيز خطة عام 2030م والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة مبتكرة".

