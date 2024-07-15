اخبار السعوديه

بالصور.. المملكة تنفذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المملكة تنفذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في قطاع غزة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرت اليوم عملية للإنزال الجوي للمواد الغذائية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة التي يتواجد فيها مئات الآلاف من النازحين.

مساعدات السعودية لغزة

وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي"؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية.
يأتي ذلك امتدادًا للدور التاريخي المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
كما يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا