شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المملكة تنفذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.