شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المملكة تنفذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصلت المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في قطاع غزة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرت اليوم عملية للإنزال الجوي للمواد الغذائية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة التي يتواجد فيها مئات الآلاف من النازحين.
يأتي ذلك امتدادًا للدور التاريخي المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
كما يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
وجرت اليوم عملية للإنزال الجوي للمواد الغذائية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة التي يتواجد فيها مئات الآلاف من النازحين.
مساعدات السعودية لغزةوذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي"؛ بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية.
يأتي ذلك امتدادًا للدور التاريخي المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
كما يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.