الشؤون البلدية تعلن عن تعديلات في اشتراطات المباني السكنية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية واإسكان عن تعديلات في اشتراطات المباني السكنية، فيما يلي أبرز التعديلات:

- ‏السماح بزيادة نسبة البناء في الدور الأرضي والدور الأول بالفلل السكنية من 70% إلى 75% .

- ‏السماح بزيادة نسبة الإسكان في الملاحق العلوية إلى 70% .

- ‏تقليص الارتدادات جهة المجاورين بالفلل السكنية من 2م إلى 1.5م وتوفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا سكنية مساحتها 400 م2 فأقل، وموقفين للسيارات بالفلل التي تزيد مساحتها عن 400 م2.

- ‏السماح بزيادة ارتفاع الأسوار الجانبية جهة المجاورين من 3.5 م إلى 4.5 م، وزيادة الحد الأقصى لارتفاع الفلل السكنية من 12 مترا إلى 14 مترا.

- ‏السماح باستخدام القبو للسكن بالفلل السكنية والعمائر السكنية شريطة توفير التهوية والإضاءة الطبيعية وفق متطلبات كود البناء السعودي.

- اشتراط أن لا يقل عرض غرفة نوم السائق والعاملة المنزلية عن 2.1 م ولا تقل المساحة عن 6.5م2.

- ‏اشتراط توفير مرمى للنفايات في المباني أكثر من 4 أدوار بحيث يكون مفتوح في كل دور، ويصل في الأرض لغرفة تجميع بها باب ذاتي الغلق يفتح على الخارج.

- ‏اشتراط ارتداد الملحق العلوي في الفلل السكنية عن الشارع الرئيسي الأكبر عرضاً خمس عرض الشارع ولا يقل الارتداد عن 1,5 م للشوارع الجانبية الأقل عرضاً.

- السماح بأن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار ولا يحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية.