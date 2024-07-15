677 جولة رقابية على مباني عيون الجواء

نفَّذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية محافظة عيون الجواء، 677 جولة رقابية على المباني تحت الإنشاء خلال الربع الثاني لعام 2024، للتأكّد من امتثالها للتعليمات البلدية خلال أعمال البناء.

ونتج عن الجولة رصد 5 مخالفات، متمثلة في عدم تأمين حاويات نظافة، وأغطية مناهيل مكشوفة، وعدم نظافة الموقع العام، وعدم الالتزام بتسوير مواقع المباني قيد الإنشاء. وفي حين بلغ عدد الرخص الإنشائية الصادرة 22 طلبا، بلغ عدد شهادات الإشغال 24 شهادة.

تأتي هذه الجولات الرقابية ضمن جهود البلدية الرامية إلى الحد من مخالفات البناء بأنواعها، ورفع نسبة الامتثال.