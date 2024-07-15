677 جولة رقابية على مباني عيون الجواء

ونتج عن الجولة رصد 5 مخالفات، متمثلة في عدم تأمين حاويات نظافة، وأغطية مناهيل مكشوفة، وعدم نظافة الموقع العام، وعدم الالتزام بتسوير مواقع المباني قيد الإنشاء. وفي حين بلغ عدد الرخص الإنشائية الصادرة 22 طلبا، بلغ عدد شهادات الإشغال 24 شهادة.
تأتي هذه الجولات الرقابية ضمن جهود البلدية الرامية إلى الحد من مخالفات البناء بأنواعها، ورفع نسبة الامتثال.
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