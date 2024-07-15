منصة إلكترونية مستقلة لكفاءة الإنفاق

وقّع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في مقره بالرياض، اتفاقية تعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، بحضور مدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي، والرئيس التنفيذي لكفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق الجهود بين الطرفين في عدة مجالات، من أبرزها تزويد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بمنصة تعليمية وتدريبية إلكترونية مستقلة، إضافة إلى تمكين التحول الرقمي في التعليم والتدريب مع تحقيق كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، وتسريع عملية تبني التعليم الرقمي ليكون نمطًا سائدًا للتعليم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة مخرجات التعليم الإلكتروني، وضمان الوصول إلى تجربة تعلم مدى الحياة للجميع، مخصصة ومبنية على الاحتياجات ومحققة لكفاءة الإنفاق.