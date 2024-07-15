منصة إلكترونية مستقلة لكفاءة الإنفاق

وتهدف الاتفاقية إلى تنسيق الجهود بين الطرفين في عدة مجالات، من أبرزها تزويد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بمنصة تعليمية وتدريبية إلكترونية مستقلة، إضافة إلى تمكين التحول الرقمي في التعليم والتدريب مع تحقيق كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، وتسريع عملية تبني التعليم الرقمي ليكون نمطًا سائدًا للتعليم.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لرفع كفاءة مخرجات التعليم الإلكتروني، وضمان الوصول إلى تجربة تعلم مدى الحياة للجميع، مخصصة ومبنية على الاحتياجات ومحققة لكفاءة الإنفاق.
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