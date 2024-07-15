توثيق 130 ألف حالة اجتماعية إلكترونيا

وثّقت منصة ناجز للخدمات العدلية Najiz.sa نحو 130 ألف حالة اجتماعية إلكترونيًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م.

واشتملت قائمة خدمات توثيق الحالات الاجتماعية على توثيق (حضانة، وقف، ورثة متوفى، وصية، رجعة، وغيرها من الحالات الاجتماعية). وتضمن نظام التوثيق نقل عددٍ من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية التي كانت لدى المحاكم في السابق؛ لتكون من خلال قطاع التوثيق وبشكل إلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.

وأسهم نظام التوثيق في ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية، من خلال النص على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها وفق نظام التوثيق.