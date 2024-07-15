تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة

‏عُقد، الإثنين، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة في دورته الثانية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن الفضلي وبحضور أعضاء مجلس إدارة المركز. وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما تم استعراض أهم الدراسات والأبحاث التطبيقية الجارية في المركز والشراكات البحثية وجهود المركز في توطين التقنيات الحديثة وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والتدريب ونقل المعرفة بما يحقق مستهدفات المملكة ويسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.



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