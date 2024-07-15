صيانة وتركيب 11371 وحدة إنارة بالجوف

وأظهر التقرير إغلاق 1926 بلاغًا ضمن مهام الإدارة جرى استقبالها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وصيانة 214 محولًا كهربائيًا، إضافة إلى صيانة وتركيب 259 مجسمًا جماليًا، وأكثر من 21 ألف متر من الأسلاك والكابلات.
وتنفذ الإدارات والبلديات التابعة لأمانة الجوف أعمال وبرامج الصيانة دوريًّا وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة.
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