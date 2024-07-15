اختتام ملتقى الفنون الشعبية بعنيزة

وأوضح رئيس الدار المشرف العام على الملتقى حمد بن محمد الهطلاني، أن الملتقى هدف إلى زيادة الاهتمام بالموروث الفني والفنون الأدائية والتعريف بتفاصيله وتكوين صورة ذهنية عن الفنون الشعبية التي تزخر بها منطقة القصيم، كفن السامري والحوطي والناقوز والفنون الشعبية بشكل عام، مما أسهم في زيادة الجذب السياحي للمنطقة.
وأفاد أن الملتقى تخلله جلسات حوارية عن الفنون الشعبية والتراثية شارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين في هذا التراث على مستوى المملكة والخليج.
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