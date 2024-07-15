أمطار وسيول افتراضية بالمذنب

نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة المذنب فرضية هطول الأمطار وجريان السيول بالمحافظة، بمشاركة جميع الإدارات والأقسام ذات العلاقة. وجرى خلال ذلك تفعيل خطة الأمطار، وتوجيه الفرق الميدانية، ممثلة بـ40 مشاركًا ميدانيًا و12 من المعدات المتنوعة، ما بين آليات وسيارات ضمن خطة إدارة الطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى الاطلاع على جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، والمضخات والمولدات، وحصر جميع مواقع تجمع مياه الأمطار في شوارع المحافظة، وتأتي هذه الفرضية لقياس مستوى الاستجابة والتنسيق ورفع الكفاءة والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحالات.



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