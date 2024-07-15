4500 ساعة تطوعية في جدة

وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن عدد المتطوعين المشاركين خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 364 متطوعًا ومتطوعة، بينما بلغ إجمالي الفرص التطوعية المنشورة على «منصة أصدقاء جدة» حتى تاريخه 521 فرصة، مشيرا إلى أن من ضمن المبادرات التي تم تنفيذها مبادرة «إفطار الجود» الرمضانية لذوي الإعاقة، ومبادرات للتوعية بمشكلات السمع، والتوعية بالسكتة الدماغية، ومبادرة للتوعية بإصابات الركبة، ومبادرة «تميز» للتوعية باضطرابات طيف التوحد، ومبادرات «جدة متنفسنا»، لتنظيف الشواطئ، ومبادرات زراعة الشتلات تزامنًا مع أسبوع البيئة، بالإضافة لماراثون الحمدانية.
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