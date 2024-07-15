إقبال كبير من المصطافين على حبلة عسير

ويتمتع الزوار بهذه الأجواء والاسترخاء ومشاهدة المناظر الطبيعية والمرتفعات الشاهقة والشلالات أثناء هطول الأمطار.
ويعدُ المتنزه من أشهر المعالم السياحية في منطقة عسير، حيث يشكل المتنزه متنفسًا فريدًا من نوعه بين أحضان الطبيعة الساحرة التي تتميز بها منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة العربية السعودية.
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