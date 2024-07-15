إقبال كبير من المصطافين على حبلة عسير

يشهد متنزه الحبلة السياحي الذي يبعد عن مدينة أبها بـ 55 كيلو، هذه الأيام إقبالًا كبيرًا من المصطافين وزوار المنطقة، في ظل ما تشهده المنطقة من اعتدال في الأجواء ومناظر خلابة، وسط ما تشهده معظم مناطق المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة.

ويتمتع الزوار بهذه الأجواء والاسترخاء ومشاهدة المناظر الطبيعية والمرتفعات الشاهقة والشلالات أثناء هطول الأمطار.

ويعدُ المتنزه من أشهر المعالم السياحية في منطقة عسير، حيث يشكل المتنزه متنفسًا فريدًا من نوعه بين أحضان الطبيعة الساحرة التي تتميز بها منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة العربية السعودية.