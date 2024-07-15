أكواريوم جدة دمج للتعليم بالترفيه

وتحتوي أحواض المنطقة على حوالي سبعة ملايين لتر ماء، تصميمه وِفقًا لأعلى المعايير الهندسية الفريدة والمتمازجة مع الشُعَب المرجانية والنباتات البحرية وأشجار المنغروف، كما يضم في جهازه الفني أكثر من 25 خبيرًا في جهاز الدعم الحيوي ومستشفى للعلاج وتطعيم الأسماك.
وتوفر المنطقة فرصة للتعرف على حقائق حول البيئة تحت الماء مع أكثر من 200 نوع من المخلوقات المائية، إلى جانب المتحف المائي الذي يضم نحو 7 آلاف نوع من الأحياء المائية، ومنطقة الحوض المفتوح تتيح للزوار التفاعل مع الأحياء البحرية عن قرب، فضلا عن أول حاضنة أسماك، ومركز طبي علاجي متكامل للأحياء البحرية.
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