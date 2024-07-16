شكرا لقرائتكم خبر إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار الانقطاع الكهربائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بمحافظة شرورة، الجمعة الماضي وشمل جميع المستهلكين في المحافظة وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي، مشيرة إلى أنه لم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء اليوم التالي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا طارئا، بدءا من صباح السبت واستمر انعقاده حتى ساعة متأخرة من السبت، حيث وجه المجلس الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءات عاجلة لإعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع.

وتقديرا من مجلس إدارة الهيئة لما تعرض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، وجه المجلس الشركة بتنفيذ إجراءات لصالح جميع المستهلكين، إضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال 10 أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبل المستهلكين.

الإجراءات الفورية: