إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار الانقطاع الكهربائي

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وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا طارئا، بدءا من صباح السبت واستمر انعقاده حتى ساعة متأخرة من السبت، حيث وجه المجلس الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءات عاجلة لإعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع.
وتقديرا من مجلس إدارة الهيئة لما تعرض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، وجه المجلس الشركة بتنفيذ إجراءات لصالح جميع المستهلكين، إضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال 10 أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبل المستهلكين.
الإجراءات الفورية:
- التواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة.
- تقديم الاعتذار لهم وإشعارهم بمقدار التعويضات.
- تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال الشكاوى.
- الحرص على عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف.
- إجراء تحقيق فوري حول هذه الواقعة، بإشراف الهيئة.
- محاسبة المتسببين فيها وإيقاع العقوبات النظامية.
- تحديد الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الانقطاع.
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