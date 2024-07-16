دعم استقلالية الأجهزة الرقابية وتعزيز الشفافية والنزاهة

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ناقش المؤتمر أفضل الممارسات والتجارب للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في تنفيذ أعمال المراجعة، مما يسهم في ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية في تنفيذ تلك الأعمال المراجعة، ويعزز من دورها في الرفع من مستوى الشفافية والنزاهة العامة والحوكمة الرشيدة.
كما بحث المؤتمر فرص تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الرقابية والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، لمواجهة التحديات في أعمال المراجعة، وفق أفضل الأساليب والممارسات العالمية.
وعلى هامش المؤتمر، شارك النائب التنفيذي للخدمات المؤسسية في الحفل الذي أقامه مكتب تدقيق الدولة في فيتنام، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس المكتب.
أبرز المناقشات
- أفضل الممارسات والتجارب للأجهزة العليا للرقابة.
- الرفع من مستوى الشفافية والنزاهة العامة والحوكمة.
- تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الرقابية.
- مواجهة التحديات في المراجعة وفق أفضل الأساليب.
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