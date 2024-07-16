توفير 700 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجمعية الباحة للإسكان التنموي، بهدف توفير 700 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بمنطقة الباحة.

تهدف الاتفاقية إلى تخصيص الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة في منطقة الباحة، ممن تنطبق عليهم ضوابط تنظيم الدعم السكني خلال مشاركة أطراف الاتفاقية، إذ تمتد هذه الاتفاقية 5 سنوات من تاريخ توقيعها، لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشروع، وزيادة تملك المواطنين للمسكن، ورفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

يوفر المشروع الوحدات السكنية للمستفيدين باستخدام عدد من الحلول السكنية مثل: شراء الوحدات الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والبناء على الأراضي التي يتم تخصيصها من الوزارة، والبناء على أراضي المستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط، أو أراضي الجمعيات الشريكة.

وتسعى المؤسسة لتحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية خلال مبادرات مبتكرة، منها: مبادرة «جود الإسكان»، ومبادرة «حل للابتكار الإسكاني»، إذ تعمل «سكن» على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.

المشروع يوفر: