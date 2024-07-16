ابتكار أداة لحساب البذور الصغيرة عبر الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» قدراتها في الإنتاج البحثي وتنمية الابتكارات العلمية، عبر اختراع أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسمى سييد كوانت «SeedQuant» لحساب بذور الستريجا تلقائيا من الصور المجهرية؛ وذلك لكون عملية عد آلاف البذور الصغيرة يدويا عملية شاقة تستغرق أياما بهدف تحسين وتطوير هذه العملية الروتينية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي؛ وذلك من خلال الباحثة الدكتورة جوستين براغي بالتعاون مع مختصين في مجال الرؤية الحاسوبية.

ونجحت «كاوست» في تقديم منتج ابتكاري بحثي يتمثل في تأسيس منصة ثيا تكنولوجي «Thya Technology»، لأتمتة تحليل الصور الكبيرة ومجموعات بيانات الفيديو.

وكانت منصة «Thya Technology» قد تعاقدت أخيرا مع مختبرات بحثية في الجامعة، بما في ذلك مختبر براغي السابق ومركز أبحاث مركز الزراعة الصحراوية «CDA»؛ لتسهم أدوات الذكاء الاصطناعي المقدمة من المنصة في توفير الوقت والجهد بشكل كبير في مجالات علم الأحياء.

كما توجت «كاوست» نهجها نحو توظيف الذكاء الاصطناعي؛ بتهيئة البيئة الملائمة لتحويل المسار المهني للباحثة الدكتورة جوستين براغي؛ من مسارها الأكاديمي بدراسة الدكتوراه في علم النبات كجزء من برنامج الدكتوراه المشترك في ألمانيا، لأن تصبح الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ثيا تكنولوجي «Thya Technology»؛ حيث تمكنت من اجتياز جولات الاختيار الأولى لبرنامج مسرعة الأعمال للشركات الناشئة «تقدّم» التابع لـ «كاوست»؛ لتبتعد بعدها عن العمل المختبري والتوجه نحو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الواسعة.

مزايا تأسيس منصة ثيا تكنولوجي: