شكرا لقرائتكم موعد إعلان نتائج القبول في جامعة أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلقت جامعة أم القرى بوابة القبول للعام الجامعي 1446 هـ في برامج البكالوريوس والدبلوم، أول أمس الأحد، فيما تتواصل إجراءات القبول التي تشمل إعلان نتائج الفرز الأول ثم تأكيد القبول وغيرها من المراحل.

القبول في جامعة أم القرى

وبحسب الجدول الزمني بدأ التقديم يوم الأربعاء 3 يوليو اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا واستمر حتى يوم غد الأحد 14 يوليو 2024.

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نتائج القبول في جامعة أم القرى

وبحسب الجدول الزمني فمن المقرر أن يتم إعلان نتائج الترشيح (الفرز الأول) يوم الخميس 1446/01/19هـ الموافق 2024/07/25، فيما يتاح تأكيد القبول خلال الفترة من 1446/01/19هـ إلى 1446/01/20هـ الموافق 2024/07/25م إلى 2024/07/26.

شروط القبول

وبشكل عام يشترط في المتقدم أن يلبي المتطلبات والشروط التالية :

أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو أم الأبناء السعوديين.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، على أن تتم معادلة الشهادة الخارجية من وزارة التعليم.

ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلهـا مدة تزيد عن (سنتين) للمتقدمين على الكليات الطبية والصحية، وألا تزيد عن خمس سنوات للتقديم على بقية التخصصات.

ألا يتجاوز عمر المتقدم / المتقدمة عن (25) عاماً عند وقت التقديم.

أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على درجة سارية المفعول في اختبارات المركز الوطني للقياس القدرات العامة والتحصيل الدراسي) للطلاب والطالبات لجميع التخصصات بالجامعة.

أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على درجة سارية المفعول في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها من الاختبارات المعتمدة بدرجة لا تقل عن (50) للالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية.

ألا يكون مفصولاً من الجامعة أو من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

ألا يكون منتظماً في جامعة أخرى.

أن يكون المتقدم / المتقدمة لائقاً طبياً وقادراً على إكمال متطلبات البرنامج الدراسي.

بإمكان الطالب / الطالبة المنسحب من الجامعة التقدم للجامعة طالباً مستجداً إذا مضى على انسحابه من برنامج البكالوريوس (يشمل برامج السنة الأولى والدبلوم سنة دراسية فأكثر من انتهاء فصل الانسحاب على أن تنطبق عليه جميع شروط القبول المعلنة في حينه.

اجتياز اختبار تحديد الميول التخصصية ومستوى اللغة الإنجليزية في حال رغبة الجامعة في تطبيقه.

يخضع اعتماد فتح التخصصات في برنامج السنة التأهيلية وفقاً لعدد المقاعد المحددة لكل تخصص.

يشترط سداد المقابل المالي لأي رسوم تحددها الجامعة.

جدول القبول في جامعة أم القرى

وتستمر إجراءات القبول وفق الجدول التالي: