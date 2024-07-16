شكرا لقرائتكم شرطة عمان: 4 قتلى في إطلاق نار قرب أحد المساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شرطة عمان سقوط 4 قتلى وإصابة عدد آخر من الأشخاص جراء حادث إطلاق نار قرب أحد المساجد في الوادي الجديد.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية.

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وأضافت الشرطة أنه قد تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق، مقدمة خالص التعازي للمتوفين والتمنيات بالشفاء للمصابين.