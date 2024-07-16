شكرا لقرائتكم مشاهد أولية لحادث إطلاق النار في عمان وسقوط 4 قتلى وإصابة آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت مقاطع فيديو متداولة المشاهد الأولية لعملية إطلاق النار التي وقعت في الوادي الكبير في سلطنة عمان فجر اليوم، والتي خلفت 4 قتلى وعدداً من المصابين لم يتم الإفصاح عنهم بعد.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الحادث وقع قرب أحد المساجد في الوادي الجديد بولاية مطرح فيما أعلنت شرطة عمان أنها تعاملت مع الحادث في حينه.

قد يهمّك أيضاً

وقالت الشرطة في بيان لها إنها تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية.

وأضافت الشرطة أنه قد تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق، مقدمة خالص التعازي للمتوفين والتمنيات بالشفاء للمصابين.