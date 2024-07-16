شكرا لقرائتكم الدمام تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سجلت الدمام أعلى درجات الحرارة اليوم، الثلاثاء، بين المدن السعودية بواقع 45 درجة فيما جاءت كل من مكة المكرمة والرياض في المرتبة الثانية بـ43 درجة في كل منهما.

وسجلت المدينة المنورة وبريدة 42 درجة فيما سجلت عرعر 41 درجة وسجلت كل من نجران وتبوك وسكاكا وجازان 40 درجة في كل منها.

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بينما كانت أقل درجة حرارة في أبها والباحة بواقع 29 و28 درجة على التوالي.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران ، جازان وعسير, في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية, كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جازان.