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شكرا لقرائتكم التأمينات الاجتماعية : مبلغ الإعالة يحتسب من المدد المسجلة قبل 1422هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكدت التأمينات الاجتماعية أن مبلغ الإعالة يحتسب من المدد المسجلة قبل 1422هـ فقط، كما يمكن للمستفيد تحديث حالة المعال وفقًا للمستجدات.
متطلبات الخدمة
وبحسب موقع التأمينات فإن تنفيذ الخدمة يتطلب ما يلي:
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- أن يكون المتقدم بالطلب مستفيداً لإحدى المنافع التالية: منفعة التقاعد، منفعة عائلة السجين، منفعة العجز الغير مهني، منفعة الأخطار المهنية
- أن تتوفر للمستفيد مدد اشتراك تسبق 1/1/1422هـ
مع إرفاق المستندات التالية :
- إرفاق مستند إثبات الدراسة للطالب المعال من 21 سنة إلى 26 سنة.
- إرفاق مستند (الزواج – الطلاق – الترمل) للمعالة.
- إرفاق شهادة التخرج أو طي القيد للمعال الابن الذي ترك الدراسة.
- إرفاق التقارير الطبية للمعال العاجز.
- إرفاق شهادة الوفاة للمعال المتوفى.
الحد الأدنى للمعاش
وبحسب نظام التأمينات الاجتماعية الجديد فإن الحد الأدنى للمعاش هو (4000) ريال لمن بلغت مدة اشتراكه (480) شهرًا، وفي حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (480) شهرًا، يتم إنقاص هذا الحد عن كل (12) شهر اشتراك- وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المدة، على ألا يقل عن (2000) ريال.