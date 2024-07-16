التأمينات الاجتماعية : مبلغ الإعالة يحتسب من المدد المسجلة قبل 1422هـ

إرفاق مستند إثبات الدراسة للطالب المعال من 21 سنة إلى 26 سنة. إرفاق مستند (الزواج – الطلاق – الترمل) للمعالة. إرفاق شهادة التخرج أو طي القيد للمعال الابن الذي ترك الدراسة. إرفاق التقارير الطبية للمعال العاجز. إرفاق شهادة الوفاة للمعال المتوفى.​

الحد الأدنى للمعاش

وبحسب نظام التأمينات الاجتماعية الجديد فإن الحد الأدنى للمعاش هو (4000) ريال لمن بلغت مدة اشتراكه (480) شهرًا، وفي حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (480) شهرًا، يتم إنقاص هذا الحد عن كل (12) شهر اشتراك- وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المدة، على ألا يقل عن (2000) ريال.​