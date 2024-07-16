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شكرا لقرائتكم نصائح لإنقاذ المصاب بلدغة الثعبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قدم خبير الرعاية الأولية الطبية منصور العاطفي عدة نصائح لإنقاذ المصاب بلدغة الثعبان بالتزامن مع فصل الصيف وانتشار الثعابين والزواحف وخروجها من باطن الأرض.
وقال العاطفي خلال استضافته مع قناة الإخبارية إنه يجب اتباع ما يلي:
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- الاتصال بالطوارئ بشكل عاجل لأن الدقائق الأولى تكون مهمة جدًا لإنقاذ المصاب.
- يفضل حمل المصاب بلدغة الثعبان
- وضع ضمادات الرعاية الأولية
- عدم الضغط على مكان اللدغة
- الحفاظ على الهدوء لأن سرعة خفقان القلب سبب انتشار السم.