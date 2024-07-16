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لقطات لاستقبال كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المقبولين مبدئيًا

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الرياض - محمد الوسيري - تواصل كلية الملك فهد الأمنية استقبال الطلبة المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (68) لحملة الشهادة الثانوية العامة بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي بالكلية.

وتقوم اللجان المختصة بإجراء الفحوصات الطبية واختبارات اللياقة البدنية لاختيار أفضل العناصر للالتحاق بالكلية.

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وفي وقت سابق أكدت الكلية حرصها على تطبيق شروط القبول ومعاييره وفق الأنظمة والتعليمات المرعية، مبينة أن إجراءات القبول تنقسم لعدة مراحل تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول والتأكد مـن هوياتهم، مروراً بمرحلة المقابلة الشخصية، وانتهاء بالفحص الطبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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