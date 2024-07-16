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جامعة طيبة تعلن نتائج القبول المبدئي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، عن نتائج القبول المبدئي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1446 هـ.
ودعت الجامعة الطلاب والطالبات المرشحين على تأكيد القبول خلال الـ 48 ساعة القادمة لضمان عدم فقدان فرصة القبول، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة

وفي وقت سابق دعت جامعة طيبة الطلاب المرشحين لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس للعام الأكاديمي الجديد 1446 هـ إلى التأكد من عدم وجود قبول مزدوج حتى لا تضيع على الطالب فرصة القبول بالجامعة.

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وقالت الجامعة إنها تستكمل الربط الحكومي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي عبر خدمة “قبول الطلاب المركبة” لبرامج الدبلوم والبكالوريوس وعلى جميع المسجلين للقبول للتأكد من عدم وجود قبول مزدوج أو قيد في جامعة أخرى يمنع تأكيد قبولك عند ترشيحك للالتحاق في الجامعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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