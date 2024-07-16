954 حالة غرق و9238 مشاجرة

في الوقت الذي تكثر فيه حالات الغرق في فصل الصيف، نتيجة ممارسة هواية السباحة بالمسابح الخاصة والاستراحات، والشواطئ البحرية، سجلت حالات الغرق في العام الماضي 954 حالة غرق، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ27%.

حالات إصابة

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من حالات إصابات حوادث المشاجرات، حيث بلغ إجمالي الحالات 9238 حالة مشاجرة بـ37%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 6821 حالة مصابة بـ27%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 3279 حالة مصابة بالمشاجرات بـ13%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 1502 حالة مصابة بالمشاجرات بـ6%، وعسير خامسا، بإجمالي 1345 حالة مصابة بالمشاجرات بـ5%.

4 حوادث

كشف تقرير وزارة الصحة 4 حوادث ممثلة في: حوادث الغرق، والحروق، والسقوط، والمشاجرة، وارتفاع الحالات الإسعافية المنقولة إلى المستشفيات بواسطة الهلال الأحمر 57%، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تمت إسعافها ونقلها إلى المستشفيات 840.312 ألف حالة، مقابل 534.912 ألف حالة إسعافية في عام 2022، وتصدرت حوادث السقوط الحالات الإسعافية، والتي بلغت 47.789 ألف حالة سقوط بـ6%، وحلت حوادث المشاجرة ثانيا، بإجمالي 25.286 ألف حالة مشاجرة بـ3%، وحوادث الحروق ثالثا، بإجمالي 7933 حالة حروق بـ1%، وحالات الغرق رابعا، بإجمالي 954 حالة بـ0.11%.

27 % مكة

تصدرت منطقة مكة المكرمة حالات الغرق في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي حالات الغرق 274 حالة غرق بـ27%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 230 حالة غرق بـ24%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 105 حالات غرق بـ11%، وتساوت المدينة المنورة والقصيم رابعا، بإجمالي 58 حالة غرق لكل منهما بـ6%، وجازان خامسا، بإجمالي 46 حالة غرق بـ5%.

حوادث الحروق

سيطرت منطقة الرياض على حوادث الحروق خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي حوادث الحروق 3060 حالة بـ39%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 2680 حالة حروق بـ34%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 490 حالة حروق بـ6.17%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 454 حالة حروق بـ6%، والقصيم خامسا، بإجمالي 316 حالة حروق بـ4%.

47.7 ألف سقوط

سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق إصابات في حوادث السقوط، حيث بلغ إجمالي حالات حوادث السقوط 13.688 ألف حالة من أصل 47.789 ألف حالة سقوط في مناطق المملكة بـ29%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 10 آلاف حالة سقوط بـ21%، وتساوت الشرقية وحائل ثالثا، بإجمالي 5077 حالة سقوط بـ11%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 4381 حالة سقوط بـ9%، وعسير خامسا، بإجمالي 2629 حالة سقوط بـ6%.

الأكثر في حالات الغرق:

مكة المكرمة: 27%

الرياض: 24%

الشرقية: 11%

المدينة والقصيم: 6%

جازان: 5

الأكثر في حوادث الحروق:

الرياض: 39%

مكة المكرمة: 34%

الشرقية: 6.17%

المدينة المنورة: 6%

القصيم: 4%

الأكثر في حوادث السقوط:

مكة المكرمة: 29%

الرياض: 21%

الشرقية وحائل: 11%

المدينة المنورة: 9%

عسير: 6%

الأكثر في حوادث المشاجرات:

مكة المكرمة: 37%

الرياض: 27%

الشرقية: 13%

المدينة المنورة: 6%

عسير: 5%