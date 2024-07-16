شكرا لمتابعة خبر عن ماذا سيحدث للممارس الصحي بعد الانتقال إلى شركة الصحة القابضة ؟ الشيباني يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الصحي ، الدكتور خالد الشيباني ، عن وضع الممارس الصحي بعد الانتقال إلى شركة الصحة القابضة .

وقال الشيباني خلال لقائه مع برودكاست «راديو ثمانية» : ” لن يكون هناك أي تخفيض للرواتب ، بالعكس بل ستزيد ، سينظر لتطوير الخدمة بشكل مختلف عن السابق ، وذلك من خلال توفير ميزانيات للتدريب والتأهيل” .

وأشار إلى وجود وظائف ومسميات وظيفية مستحدثة ، عددها نحو 25 وظيفة ، مع وجود فرصة للارتقاء والتحسن في المراتب الوظيفية ، مضيفاً على وجود مكافآت للموظفين المتميزين، إضافة إلى محاسبة المقصرين وفقاً للوائح الجديدة .

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة، أن التعاقد مع شركة الصحة القابضة، سيتم على مسمى الوظيفة الحالية التي يشغلها الموظف، مع مراعاة متطلباتها من حيث المؤهلات والخبرات لضمان الشفافية والعدالة في عملية الاختيار.