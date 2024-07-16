شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنين تعطل قاربهما في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع القحمة بمنطقة عسير مواطنين تعطل قاربهما في عرض البحر.

وقدم رجال حرس الحدود المساعدة لهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهما الصحية مستقرة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.



حادث في مكة المكرمة



وأنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود قبل أيام، في قطاع الليث بمنطقة مكة المكرمة (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، إثر تعطل قاربهم في عرض البحر، وجرى تقديم المساعدة لهم.