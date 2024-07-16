أمطار متوقعة على 3 مناطق وأجواء حارة على أجزاء من الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران ، جازان وعسير, في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقةالشرقية, كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل من مكة المكرمة الى جازان .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم / ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن مترونصف الى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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