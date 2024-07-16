لقطات لجريان سيل وادي خلب في جازان

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول مشاهد ولقطات لجريان سيل وادي خلب في منطقة جازان بعد هطول أمطار الخير على المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل من مكة المكرمة الى جازان.