منطقة ‏Warner Bros تستقبل عشاق الترفيه في موسم جدة 2024

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الرياض - محمد الوسيري - تستقبل منطقة ‏Warner Bros ضمن فعاليات موسم جدة 2024 عشاق الترفيه من جميع الأعمار في احتفالية ضخمة تجمع أشهر شخصيات ‏Warner Bros تحت سقف واحد في تجربة ترفيهية فريدة من نوعها تقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية داخل عالم مليء بالمغامرات والتشويق لاستكشاف شخصياتهم المفضلة وخوض تجارب خالدة.

منطقة ‏Warner Bros في موسم جدة

فعاليات Warner Bros انطلقت في 28 يونيو وتستمر حتى 16 أغسطس على مساحة 15 ألف متر مربع، من الرابعة مساء حتى الـ 12 صباحاً، وتشمل الفعاليات ما يلي:

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فريق لوني تونز “وهو عرض مسرحي مليء بالإثارة حيث يتنافس كل من باغز باني ودافي داك ليصبحا مدربين لفريق لوني تونز. وبمساعدة من لولا باني وقائدي الفريق سيتنافسان وجهاً لوجه في مسابقة رياضية لمعرفة من سيكون المدرب النهائي”.

ومن الضمن الفعاليات أيضًا عروض مسرحية ولقاء وتحية : “وتقدم هذه الفعالية طريقة جديدة ممتعة لمشاهدة الثنائي الأشهر، توم وجيري! بحيث سيتم عرض مقاطع رسوم متحركة كلاسيكية على شاشة كبيرة بينما تعزف أوركسترا صغيرة الموسيقى والمؤثرات الصوتية للرسوم المتحركة الشهيرة مباشرةً.

عروض مسرحية ترفيهية

كما ‏سيستمتع زوار موسم جدة في منطقة المسرح المصغر بعرضين مسرحيين إضافيين لأبطال DC الخارقين وصحبة سكوبي دو!

‏ويمكن للزوار أيضًا، مقابلة أبطال وشخصيات DC الخارقين! باتمان، وسوبرمان، ووندر وومان وفلاش. الثنائي الأسطوري توم وجيري وصحبة حل الألغاز من سكوبي دو!

شخصية باتمان وسيارة باتموبيل

وتقدم منطقة ‏Warner Bros أيضا تجربة استثنائية لعشاق شخصية (باتمان)، حيث يتعرّف الزوار على سيارة (باتموبيل) الشهيرة، ويستعرضون مراحل تطور الشخصية والأزياء الأصلية التي كان يرتديها وتتضمن المنطقة أيضًا متحفًا يضم مجسمات بالحجم الطبيعي لشخصيات (باتمان) و(الجوكر) و(هارلي كوين) و(كاتوومان)، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية عائلية مثل ألعاب الواقع الافتراضي، وأنشطة للأطفال، وفرص التقاط الصور.

كما يستمتع الزوار في منطقة المسرح المصغر بعروض مسرحية إضافية لأبطال DC الخارقين، بما في ذلك (باتمان)، و(سوبرمان)، و(وندر وومان)، و(فلاش)، بالإضافة إلى حل الألغاز مع (سكوبي دو).

وتُبرز هذه الفعاليات الترفيهية، جهود السعودية في جعل موسم جدة 2024م واحداً من أبرز الأحداث في المنطقة، حيث تقدم للزوار تجربة لا تُنسى تعزز من مكانة جدة كوجهة سياحية رائدة محلياً وعالمياً.