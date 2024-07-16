شكرا لقرائتكم برنامج ريف يوضح مدة دراسة الطلب للحصول على الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج ريف، وهو البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية، مدة دراسة الطلب للحصو على الدعم.

برنامج ريف ودراسة الطلب

جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيدة قالت فيه: “لي شهرين مقدمة ولم يأت الرد حتى الآن ما السبب؟”.

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وأجاب برنامج ريف بقوله: “مرحباً بك.. مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية خلال 90 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الفرع، نشكر لك تواصلك”.

شروط القبول في برنامج ريف:

أيضًا حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.